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Haberler Balıkesir Otelden düşen gençten kahreden haber! Annesini, babasını kaybetmişti...

Otelden düşen gençten kahreden haber! Annesini, babasını kaybetmişti...

Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen olay yürekleri dağladı. Bir otelin 4. katından düşen Mert Öğrenir (22) 12 günlük yoğun bakım mücadelesini kaybetti.

İHA

30.07.2022, 16:46

Otelden düşen gençten kahreden haber! Annesini, babasını kaybetmişti...

Edinilen bilgiye göre, Erdek'te bir otelin 4. katından düşen Mert Öğrenir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi görmekteydi. Öğrenir, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Annesini yakalandığı amansız hastalık nedeniyle kaybeden Mert Öğrenir babası Hasan Öğrenir'i de 2014 yılında Erdek Karşıyaka mahallesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Mert Öğrenir'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi ikindi namazında Erdek Yalı Camii'nden kaldırılarak Erdek şehir mezarlığına defnedildi

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