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Haberler Balıkesir Seyir halindeyken alev topuna döndü!

Seyir halindeyken alev topuna döndü!

Balıkesir-Susurluk yolu üzerinde seyir halinde gitmekte olan tırın dorsesi, henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Kısa süre sonra araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çektikten sonra araçtan indi. İlk müdahale çevredeki vatandaştan gelirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tam zamanında söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tırın dorsesi hurdaya dönerek kullnılmaz hale geldi.

İHA

25.08.2022, 09:35

Balıkesir-Susurluk yolunda seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı. Yangın sonrası dorse hurdaya döndü.

Seyir halindeyken alev topuna döndü!

Balıkesir istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeyken Susurluk, Babakoy - Armutlu arasında dorse kısmından dumanlar yükselmeye başlayan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev topuna döndü!

Dorsedeki yangını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çektikten sonra araçtan indi. Dorse bir anda alev topuna dönerken, Dorseye ilk müdahaleyi yoldan geçen araçlardan inen vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yaptı.

Seyir halindeyken alev topuna döndü!

Olay yerine çok sayıda itfaiye itfaiye ekipleri sevk edildi, itfaiye ekipleri alevleri söndürürken dorse kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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