Akıllı şoför ile kazalar önlenecek

İSTANBUL'DA son zamanlarda meydana gelen metrobüs kazaları sonrasında Türkiye'nin genç yazılımcıları harekete geçti. Balıkesir'de faaliyet gösteren bir firma, metrobüs kazalarının önüne geçecek projeyi hayata geçirdi. Projeyle ilgili bilgi veren Bilgisayar Mühendisi Erdenay Karagöz, "Akıllı şoför adında bir sistem geliştirdik. Bu, yazılımla donanımın birlikteliğinden oluşan bir otomasyon.

Araç kullanan kişilerin koluna taktığı bir akıllı saat sağlık verilerinin tamamını bir yazılım aracılığıyla ortak bir havuzda topluyor. Böylece araç kullanan kişi bir rahatsızlık geçirdiğinde saatin üzerindeki acil panik butonuna basması yeterli oluyor. Butona basıldığı anda merkeze ve kolluk kuvvetlerine bildirim gerçekleşiyor. Aynı zamanda da sistem otomatik olarak aracı yavaşlatarak karşı taraftaki şoförleri de bilgilendiriyor. Kazaların önüne bu şekilde geçmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

SUAT SALGIN