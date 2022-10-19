  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Palamut bereketli devam ediyor

Palamut bereketli devam ediyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balık tezgahları bereketlendi. Balık Hali'ne kayıkla gelen 1000 kasa palamut ile iskeleye yanaştı. Bandırma körfezinde tutulan balıklar Türkiye'nin dört bir yanına sevk edildi.

İHA

19.10.2022, 10:15

Palamut bereketli devam ediyor

Bandırma'da balık tezgahlarında palamut ve hamsi balığı bolluğu yaşanıyor. Hamsi 35-40 liradan, palamut ise 40-70 liradan satılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde balık çeşitliliği ve bolluğu göze çarparken, özellikle Bandırma Körfezi'nde Tatlısu köyü açıklarında hamside bolluk yaşandı.

Çakıl köyü ve Karşıyaka köyü açıklarında ise palamut balığında bu sene Bandırmalı balıkçılar rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Bandırma Balık Hali iskelesine gelen hamsi ve palamut balığı hemen araçlara yüklenerek Balıkesir, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Ankara bölgelerine sevk ediliyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA