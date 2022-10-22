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Haberler Balıkesir Balıkesir'de dehşet anları! 5 işçinin bulunduğu inşaat katı çöktü!

Balıkesir'de dehşet anları! 5 işçinin bulunduğu inşaat katı çöktü!

Balıkesir'e bağlı Edremit ilçesinde yapım aşamasında olan inşaata beton döküldüğü sırada binanın ikinci katı çöktü. O dakikalarda katta çalışan 5 inşaat işçisi yaralandı. Çökme ihbarının yapılması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı işçileri çöküntüden çıkararak hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza hakkında soruşturmalar sürerken, yaralanan işçilerin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

İHA

22.10.2022, 17:00

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatın beton döküm işlemi sırasında ikinci katı çöktü. Bu sırada katta çalışan 5 inşaat işçisi yaralandı.

Balıkesir’de dehşet anları! 5 işçinin bulunduğu inşaat katı çöktü!

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Hamidiye Mahallesi Azerbaycan Bulvarı Şehit Hamdibey Meydanı kavşağında yapımı devam eden inşaatın ikinci katına kalıp işlemi sonrasında beton dökümü olurken inşaat çöktü.

Balıkesir’de dehşet anları! 5 işçinin bulunduğu inşaat katı çöktü!

Çökme ihbarının yapılması üzerine Edremit İtfaiye Grup Amirliği Kurtarma Timi, 112 Sağlık ekipleri ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok kısa sürede çöken inşaata müdahale etti.

Balıkesir’de dehşet anları! 5 işçinin bulunduğu inşaat katı çöktü!

Kazada Ahmet T., Hacıbey T., Yahya T., Altan Ş. ve Emre Ş. isimli işçiler yaralandı.

Çökme ile çeşitli yerlerinden yaralanan işçileri bilinçleri açık bir şekilde ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.

Balıkesir’de dehşet anları! 5 işçinin bulunduğu inşaat katı çöktü!

Hayati tehlikesi bulunmayan 5 işçinin Edremit Devlet Hastanesinde tedavilerine devam ediliyor.

Balıkesir’de dehşet anları! 5 işçinin bulunduğu inşaat katı çöktü!

Yaşanan çökme ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de dehşet anları! 5 işçinin bulunduğu inşaat katı çöktü!

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çökmenin yaşandığı inşaatta çalışmaları durdurarak çevresine güvenlik şeridi çekti.

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