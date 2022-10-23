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Haberler Balıkesir Motosikletler çarpıştı 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Motosikletler çarpıştı 1’i ağır 3 kişi yaralandı

23.10.2022

Motosikletler çarpıştı 1’i ağır 3 kişi yaralandı

BALIKESİR Gönen'de, iki motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Gökdeniz K. idaresindeki motosiklet, 100. yıl Mahallesi Şehit Cengiz Topel Caddesi'nde İlker Ö'nün kullandığı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Gökdeniz K, İlker Ö. ve Furkan Y. yaralandı. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İlker Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SUAT SALGIN

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