Ejderha çetesinin yaşattığı dehşeti anlattı

Yeni Asır, Balıkesir'de 'Ejderha Salih' lakaplı Mehmet Salih Turanlı'nın liderliğini yaptığı suç örgütü tarafından kaçırılarak "polis muhbirisin" diye parmakları kesilen ve günlerce işkenceye maruz kalan 18 yaşındaki G.A'ya ulaştı. Polisin baskın yaparak yakaladığı çete üyelerinin işlediği suçlar kan dondurdu.

G.A'nın polise bilgi verdiğinden şüphelenen çete üyeleri, genç kızı çiftlik evine kaçırıp gözlerini bağladılar, zincirle dövüp defalarca tecavüz ettiler. Kan donduran o anları anlatan G.A, "Bununla da yetinmediler. Çete lideri Turanlı, 'Bizi hiç unutmayacağın bir ders vereceğiz' dedi. Sonra baltayla parmaklarımı kesti.

Pansumanımı çetenin pavyonunda zorla çalıştırılan diğer kızlar yaptı. Akşam hiç bir şey olmamış gibi pavyonda çalışmaya gönderildik" ifadelerini kullandı. Çökertilen çetenin 14 üyesi gözaltına alınırken, Turanlı ise cezaevine gönderildi.



ÜMİT ERKAN DEMİRCAN