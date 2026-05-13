  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Aydın'da vahşi cinayet: Annesini odunla başına vurarak öldürdü! Cinayet dosyasında kritik gelişme

Aydın'da vahşi cinayet: Annesini odunla başına vurarak öldürdü! Cinayet dosyasında kritik gelişme

Aydın'ın Germencik ilçesinde, meydana gelen kan donduran olayda, 56 yaşındaki İbrahim Akgün annesi 76 yaşındaki Meryem Akgün’ü başınla odunla vurup katletti. Katil zanlısı oğul yapılan çalışmalar sonucu kıskıvrak yakalanırken, ifadesinde, “Konuşurken aramızda tartışma çıktı. Sinirlenip, evde bulunan odunla başına vurup, ölürdüm' diyerek cinayeti itiraf etti. Olayda yaşanan yeni gelişmede ise cinayete yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Evinde bulunan kanlı monttaki izlerin Meryem Akgün'e ait olduğu tespit edilen Balcıoğlu, tutuklandı.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Olay, 8 Mart'ta, Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Meryem Akgün, ziyaretine gelen kızı tarafından evinde yerde hareketsiz halde bulundu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Meryem Akgün'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Başından darbe aldığı belirlenen Akgün'ün cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Germencik Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü incelemede, 348 saatlik kamera kaydı tarandı, çok sayıda tanığın ifadesine başvuruldu. Yapılan çalışmalarda cinayeti, kadının oğlu İbrahim Akgün'ün işlediği saptandı.

"SİNİRLENİP, EVDE BULUNAN ODUNLA BAŞINA VURUP, ÖLÜRDÜM"

Aynı günün akşamı gözaltına alınan Akgün, ifadesinde, annesiyle arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olduklarını ve uzun süredir görüşmediklerini söyledi. İfadesinde, olay günü bir arkadaşıyla Yeniköy civarında define aradıklarını belirten Akgün, "Bir süre sonra arkadaşımdan ayrılıp, annemin evine gittim. Konuşurken aramızda tartışma çıktı. Sinirlenip, evde bulunan odunla başına vurup, ölürdüm" diyerek, suçunu itiraf etti.

İbrahim Akgün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

EVİNDE KANLI MONT BULUNDU

Soruşturmayı derinleştiren Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Akgün'ün arkadaşı Fırat Balcıoğlu'nu da şüphe üzerine gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, üzerinde kan bulunan bir mont ele geçirildi. İnceleme sonucu, monttaki kan izinin Meryem Akgün'e ait olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Balcıoğlu, cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA