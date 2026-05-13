Aydın'da vahşi cinayet: Annesini odunla başına vurarak öldürdü! Cinayet dosyasında kritik gelişme

Olay, 8 Mart'ta, Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Meryem Akgün, ziyaretine gelen kızı tarafından evinde yerde hareketsiz halde bulundu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Meryem Akgün'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Başından darbe aldığı belirlenen Akgün'ün cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Germencik Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü incelemede, 348 saatlik kamera kaydı tarandı, çok sayıda tanığın ifadesine başvuruldu. Yapılan çalışmalarda cinayeti, kadının oğlu İbrahim Akgün'ün işlediği saptandı.

"SİNİRLENİP, EVDE BULUNAN ODUNLA BAŞINA VURUP, ÖLÜRDÜM"

Aynı günün akşamı gözaltına alınan Akgün, ifadesinde, annesiyle arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olduklarını ve uzun süredir görüşmediklerini söyledi. İfadesinde, olay günü bir arkadaşıyla Yeniköy civarında define aradıklarını belirten Akgün, "Bir süre sonra arkadaşımdan ayrılıp, annemin evine gittim. Konuşurken aramızda tartışma çıktı. Sinirlenip, evde bulunan odunla başına vurup, ölürdüm" diyerek, suçunu itiraf etti.