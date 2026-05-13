Kuşadası'nda çöp rezaleti! Turizm kentinde sokaklar alarm veriyor Kuşadası'nda çöp rezaleti! Turizm kentinde sokaklar alarm veriyor Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda günlerce toplanmayan çöpler tepki çekti. Sokaklarda oluşan kötü koku ve görüntü kirliliği vatandaşların tepkisine neden olurken, yiyecek arayan yaban domuzlarının şehir merkezine kadar indi. Yaz sezonu öncesi ortaya çıkan manzara ilçede tartışma yarattı.









CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin asli görevi olan temizlik işlerini bile yerine getirememesi, ilçeyi yaşanmaz bir hale getirdi. Sokaklarda biriken çöp dağları, çevreye yayılan ağır koku ve yetkililerin sessizliği vatandaşları isyan noktasına getirdi.

"TURİZM KENTİ Mİ, ÇÖPLÜK MÜ?"



Yaz sezonu kapıdayken ilçenin dört bir yanından yükselen çöp görüntüleri, bölge sakinlerini ve esnafı çileden çıkardı. Yol kenarlarına bırakılan evsel atıklar, eski eşyalar ve taşan konteynerler, ilçenin vizyonuna ağır bir darbe vuruyor. Mahalle sakinleri, günlerdir uğranmayan sokaklarda biriken pisliklerin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtiyor. Vatandaşlar tepkilerini, "Kuşadası bir turizm kenti ama şu anki manzara içler acısı. Belediye sadece seyrediyor. Çöpler günlerce toplanmıyor, her yer mikrop yuvasına döndü. Bu beceriksizlik Kuşadası'na yakışmıyor!" sözleriyle dile getirdi.