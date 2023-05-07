  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir TOGG Balıkesir’de şehit çocuklarına sünnet arabası oldu

TOGG Balıkesir’de şehit çocuklarına sünnet arabası oldu

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili 10 BLK 10 plakalı TOGG, Bigadiç’in İlyaslar Mahallesi’nde Şehit Asb. Çvş. Niyazi Elçi’nin oğulları Metehan ve Alperen’in sünnet arabası oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın direksiyonuna geçtiği sünnet arabası TOGG, Bigadiç’te konvoy yaparak tur attı.

İHA

07.05.2023, 17:33

TOGG Balıkesir’de şehit çocuklarına sünnet arabası oldu

Dün, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına makam aracı olarak teslim edilen TOGG'a vatandaşlar Balıkesir merkezde olduğu gibi Bigadiç'te de büyük ilgi gösterdi.

ŞEHİT ÇOCUKLARI UNUTULMADI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili ve 28. Dönem milletvekili adayı Belgin Uygur ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, 2017 yılında Hatay Hassa Domuzdamı mevkiinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon sırasında silahlı saldırı sonucu şehit düşen Niyazi Elçi'nin çocuklarını sünnet cemiyetinde yalnız bırakmadı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA