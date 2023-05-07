TOGG Balıkesir’de şehit çocuklarına sünnet arabası oldu

Dün, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına makam aracı olarak teslim edilen TOGG'a vatandaşlar Balıkesir merkezde olduğu gibi Bigadiç'te de büyük ilgi gösterdi.

ŞEHİT ÇOCUKLARI UNUTULMADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili ve 28. Dönem milletvekili adayı Belgin Uygur ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, 2017 yılında Hatay Hassa Domuzdamı mevkiinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon sırasında silahlı saldırı sonucu şehit düşen Niyazi Elçi'nin çocuklarını sünnet cemiyetinde yalnız bırakmadı.