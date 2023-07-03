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Haberler Balıkesir Nefes borusuna yemek kaçan bebek kurtarıldı

Nefes borusuna yemek kaçan bebek kurtarıldı

SUAT SALGIN
Nefes borusuna yemek kaçan bebek kurtarıldı
BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde cankurtaranlar, 6 aylık bebeği 'Heimlich' manevrasıyla hava yolunu açarak kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Sarımsaklı Plajı'nda 6 aylık bir kız bebeğinin nefes borusuna kraker tarzı bir yiyecek takıldı. Fenalaştığı gören aile hemen 112 Acil Yardım hattından yardım istedi. Bölgede bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, hemen bebeğe müdahale etti. Minik bebek, cankurtaranların ani müdahalesi ile son anda kurtarıldı. Cankurtaranlar tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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