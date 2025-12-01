Haberler İzmir İzmir Çeşme'deki yağış barajlara yaramadı! Doluluk yüzde 1'in altında İzmir Çeşme'deki yağış barajlara yaramadı! Doluluk yüzde 1'in altında Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağışta metrekareye 126 kilogram yağmur düşmesine rağmen Kutlu Aktaş Barajı'ndaki doluluk oranında beklenen artış olmadı. Yüzde 0,01 olan baraj seviyesi yağışın ardından yalnızca yüzde 0,91 seviyesine yükselebildi. İHA









28 Kasım günü öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele dönüştü.

Meteorolojik verilere göre metrekareye 126 kilogram yağış düştü. Yağışlara rağmen Çeşme'nin en önemli su kaynaklarından biri olan Kutlu Aktaş Barajı'ndaki doluluk oranında beklenen artış gerçekleşmedi.