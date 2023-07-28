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Haberler Balıkesir Balıkesir'de yürekleri ağza getiren kaza! Yolcu otobüsü beton mikserine çarptı, 44 kişi yaralandı

Balıkesir'de yürekleri ağza getiren kaza! Yolcu otobüsü beton mikserine çarptı, 44 kişi yaralandı

Balıkesir'de dün gece saatlerinde meydana gelen kazada İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolcu otobüsü beton mikserine çarptı. Yaşanan korkunç olay sonucu 44 kişi yaralandı.

AA
Balıkesir’de yürekleri ağza getiren kaza! Yolcu otobüsü beton mikserine çarptı, 44 kişi yaralandı

Balıkesir'den İstanbul yönüne seyir halindeki Ayhan Karadeniz idaresindeki otobüs, gece saatlerinde Karesi ilçesi kırsal Fethiye Mahallesi mevkisinde Mehmet Sayit Güngör'ün kullandığı beton mikserine arkadan çarptı. Sürücüler ile otobüsteki muavin, yedek şoför ve 40 yolcunun yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan otobüs sürücüsü Ayhan Karadeniz ile muavin Emir Metin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yolda bir süre tek yönden sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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