Balıkesir’de feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Balıkesir'de İstanbul- İzmir otobanının, 194'üncü kilometresinde Balıkesir'in kırsal Ömerköy mevkisinde saat 05.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu sürücü, kullandığı 34 GZF 390 plakalı otomobili ile önce yolun sağındaki yükseltiye ardından savrulup, refüjdeki bariyerlere çarparak takla attı. 50 metre sürüklenen otomobile daha sonra aynı yöne giden Mustafa Çelik'in (68) kullandığı 34 BD 3348 plakalı otomobil ile Ayhan Kartal yönetimindeki 35 BD 3348 plakalı otomobil çarptı. Kazada kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu sürücü ile yanındaki 1 kişi öldü, Jalal Alkrayem ve bir kadın ağır yaralandı.

Takla atan otomobile arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Çelik ve yolcular Murat Sinan Şeker (49), Sibel Çelik (55), Behice Çelik (71) de kazada ağır yaralandı. Diğer otomobil sürücüsü Ayhan Kartal kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki Egehan Işık yaralandı.

HIZ 190 KİLOMETRE

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobillerden çıkarılan yaralılar Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı, cenazeler ise morga kaldırıldı. Kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu sürücünün 190 kilometre hızla ilerlediği tespit edildi. Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.