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Balıkesir'de zehir baskını! Villa değil, uyuşturucu imalathanesi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde uyuşturucuya geçit vermeyen narkotik ekipleri belirlenen bir adrese baskın yaptı. Operasyon kapsamında adeta uyuşturucu imalatı yapılan villada 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
Balıkesir’de zehir baskını! Villa değil, uyuşturucu imalathanesi

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından bir villaya operasyon düzenlendi. Villada uyuşturucu imalatı ihbarını alan ekipler, şahısları uzun süre teknik ve fiziki takibe aldı. Sabah saatlerinde düğmeye basan ekipler villaya baskın yaparak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Havadan dron desteği ile yapılan operasyonda, polisin ele geçirdiği malzemeler ise villanın adeta uyuşturucu imalathanesi olduğunu gözler önüne serdi.

Evin içinde yapılan aramalarda; daralı 4 kilo 171 gram skunk esrar maddesi, 55 kök ekili uyuşturucu skunk esrar maddesi, 20 adet led iklimlendirme cihazı, 24 paket ortam nem çekici, 7 adet ortam ısı ve nem ölçme cihazı, 5 adet sıvı kimyasal, 3 adet elektronik Ph ölçme cihazı, 3 adet ortam nemlendirme cihazı, 3 adet vantilatör, 2 adet havalandırma cihazı, 2 paket katı kimyasal, 1 adet vakum makinesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet esrar maddesi öğütücü aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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