Çocukların spor malzemeleri Başkan Yücel Yılmaz’dan

Başkan Yücel Yılmaz'ın "Spor Kenti Balıkesir" vizyonu doğrultusunda çalışan Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçede tüm okullara spor malzemesi ulaştırıyor. Bandırma, Erdek ve Marmara Adası'ndaki öğrenciler için gerçekleştirilen dağıtım töreninde konuşan Başkan Yılmaz, "Çocuklarımız için her şeyin en güzelini hayal ediyor, gerçeğe dönüştürüyoruz." dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Türkiye'de bir ilkin gerçekleştirilerek üniversite-halkbelediyenin ortak kullanımında gençlik ve spor faaliyetlerinin yapıldığı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi içerisinde yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki kursiyer öğrenciler ve velileriyle bir araya geldi. Gençlik ve Spor Merkezi'nde çocukların çalışmalarını izleyen Başkan Yılmaz velilerin de tesis hakkındaki düşüncelerini aldı.

OKULLARA BÜYÜK DESTEK

Bandırma, Erdek ve Marmara Adası'nda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitim veren okullara spor malzemesi dağıtımı yapan Ba��kan Yücel Yılmaz "Çocuklarımız bizler için çok kıymetli, onlar için her şeyin en güzelini hayal ediyor ve bu hayallerimizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Sporla iç içe sağlıklı bir nesil yetiştirmek hedefiyle 20 ilçemizin tamamında Bakanlığa bağlı olan okullara spor malzemesi desteği veriyoruz." dedi.

ÜNİVERSİTELİLERLE BİR ARADA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki programın hemen ardından Bandırma Üniversitesi Konferans Salonu'nda kendisini bekleyen üniversiteli gençlerle buluşan Başkan Yılmaz'ı gençler büyük bir coşkuyla karşıladı. "Başkan Gençleriyle Buluşuyor" programı kapsamında sık sık üniversiteli gençlerle bir araya gelen Başkan Yılmaz, gençlere başarıya adanmış hayatlardan örnekler veren bir konuşma gerçekleştirdi. Programlarda Başkan Yücel Yılmaz'a, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir eşlik etti.