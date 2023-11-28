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Haberler Balıkesir Hayalet ağların yüzde 75’ini Balıkesir Büyükşehir temizledi

Hayalet ağların yüzde 75’ini Balıkesir Büyükşehir temizledi

HABER MERKEZİ
Hayalet ağların yüzde 75’ini Balıkesir Büyükşehir temizledi

Türkiye genelinde 8 yılda toplanan 1 milyon metrekare hayalet ağın 750 bin metrekaresini son 3 yılda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri Marmara ve Ege Denizi'nden çıkararak tarihi bir rekora imza attı. Bu sayede milyonlarca balığın da ölmesi engellendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen su ürünleri programında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 8 senede 1 milyon metrekarelik hayalet ağ topladıklarını bunun da tam 150 futbol sahasını dolduracak kadar büyük olduğunu açıkladı. 1 milyon metrekarelik hayalet ağın yaklaşık olarak yüzde 75'i Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan ekip tarafından toplandı.

"DENİZ EKOSİSTEMİNİ KORUYORUZ"

Deniz yaşamının en büyük tehdit unsurlarının temizlenmesi sayesinde balık ve yengeç ölümlerinin de önüne geçildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğiyle yürütülen "Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi" kapsamında 3 yılda; Ege Denizi'nden 250 bin metrekare, Marmara Denizi'nde de 500 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı. Marmara ve Ege Denizi'nin en güzel kıyılarını bünyesinde barındıran Balıkesir'de, deniz suyunun kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hayalet ağ temizliği çalışmalarıyla deniz ekosistemini korumaya yönelik önemli bir adım attıklarını söyledi.

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