Türkiye’nin ilk Dalış Köyü Balıkesir’de

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Gömeç'te inşa ettiği Dalış Köyü, açılış için gün sayıyor. Türkiye'nin ilk Dalış Köyü'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hem Balıkesir hem de Gömeç'in ekonomisi için çok kıymetli bir yatırımı daha devreye aldıklarını söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; sahillerinde çok sayıda mavi bayrağın dalgalandığı, her yıl binlerce turisti ağırlayan Balıkesir'i dalış turizmi için cazibe merkezi haline getirecek proje ve yatırımları hayata geçiriyor. Deniz ve güneş turizmi dendiğinde akla ilk gelen yerlerden biri olan, aynı zamanda dünyanın eşsiz güzellikteki dalış noktalarına ev sahipliği yapan Balıkesir'de; Büyükşehir tarafından inşa edilen "Gömeç Dalış Köyü"nün açılışı için geri sayım başladı.

ÇALIŞMALAR SONA ERİYOR

BaşkanYılmaz, geçtiğimiz yıl Ekim ayında açılışı yapılan Balıkesir'in değerleri ile mitolojik kahramanların sergilendiği "Su Altı Heykel Galerisi"ni de kapsayan Dalış Köyü'ndeki çalışmaları inceledi. Başkan Yılmaz'a Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi; Gömeç İlçesi'nde mavi bayrağın dalgalandığı Güvercin ve Martı koyları ile Karaağaç, Pelitköy İçmeler ve mavi bayraklı Pelitköy Bağlarburnu Sahili'ni kapsayan alanda Dalış Köyü inşasını tamamlamak üzere. Dalış Köyü projesi kapsamında oluşturulacak Su Altı Akademisi'nde sportif dalışlar, kurumsal dalışlar, bilimsel dalışlar, engelli dalışları, teknik dalışlar ve arama kurtarma eğitimleri verilecek.