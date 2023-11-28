Üniversiteliye su bedava

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehirde eğitim öğretim gören tüm üniversite öğrencilerine suyu bedava yaptı. Kararı duyan öğrenciler memnuniyeti dile getirerek Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür ettiler. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrencilerin yüzünü güldürecek büyük bir hizmete daha imza attı. Daha önce üniversite sınavına girecek öğrencilerin sınav giriş ücretlerini ödeyeceğini açıklayan, vize ve final haftalarında üniversite öğrencilerine otobüsleri bedava yapan Yılmaz şimdi de üniversite öğrencilerine suyu bedava yaptı.

BAŞKANA TEŞEKKÜR

Başkan Yılmaz, sosyal yardım alanların, engelli, gazi ve şehit ailelerinin su borçlarını kapattıklarını ayrıca depremzedelerin 1. kademe su faturalarını 31 Aralık 2024'e kadar ödemeye devam edeceklerini açıkladı. Kararı duyan öğrenciler Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür ettiler.