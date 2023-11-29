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Haberler Balıkesir Edremit'te dere taştı! Cadde ve sokaklar göle döndü

Edremit'te dere taştı! Cadde ve sokaklar göle döndü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yağış sonrası Kızılkeçeli ve İkizçay dereleri taştı. Balıkçı tekneleri suya gömülürken cadde ve sokakları ise su bastı. Balıkçılar sular çekilinceye kadar teknelerinin başından ayrılmadı.

DHA

Balıkesir'in Edremit ilçesi Zeytinli ve Akçay mahallelerinde yağan yağmur Kızılkeçeli ve İkizçay dereleri taşınca sahilde bulunan balıkçı tekneleri suya gömüldü, cadde ve sokakları su bastı.

Edremit’te dere taştı! Cadde ve sokaklar göle döndü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye, polis ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri batan tekneleri kurtarma çalışmaları başlattı. Derede tekneleri bulunan balıkçılar sular çekilinceye kadar ekiplerin yanından ayrılmadı.

Edremit’te dere taştı! Cadde ve sokaklar göle döndü

Tekne sahibi Erkan Pınar, "Şu anda Kızılkeçeli çayı yükseldi, bazı tekneler risk altında. Diğer taraftan Zeytinli çayı yükseldi. Zafer Köprüsü'nün üzerine taştı. Zeytinli Çayında bağlı olan teknelerin yarısı denize gitti. Şu anda teknelerin başında sabahın olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

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