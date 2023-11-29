Edremit’te dere taştı! Cadde ve sokaklar göle döndü

Tekne sahibi Erkan Pınar, "Şu anda Kızılkeçeli çayı yükseldi, bazı tekneler risk altında. Diğer taraftan Zeytinli çayı yükseldi. Zafer Köprüsü'nün üzerine taştı. Zeytinli Çayında bağlı olan teknelerin yarısı denize gitti. Şu anda teknelerin başında sabahın olmasını bekliyoruz." diye konuştu.