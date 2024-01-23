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Haberler Balıkesir Ölüm çukuru

Ölüm çukuru

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 47 yaşındaki İlker Özer, ailesiyle buluşmak üzere bir inşaatın önüne aracını park etti. Sağanak yağışta ıslanmamak için inşaatın alt kısmında duran Özer fark edemediği 3 metre derinliğindeki çukura düştü. İlker Özer, çukurun içinde ölü bulundu.

SUAT SALGIN
Ölüm çukuru

Balıkesir'de önceki gün saat 19.30 sıralarında 47 yaşındaki evli ve iki çocuk babası İlker Özer, otomobilini bir inşaatın önüne park etti. Çocukları ve eşiyle buluşacak olan Özer, yol kenarında beklemek için otomobilinden indi.

POLİSE BAŞVURDULAR

Gayrimenkul işiyle uğraşan, yağan yağmurdan korunmak için inşaatın önündeki saçağın altına geçti. Fakat karanlıkta fark etmediği 3 metrelik çukura düştü. Bir süre İlker Özer'den haber alamayan ailesi her yerde aramaya başladı.

Fakat aramaları sonuç vermeyince aile, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genç iş insanını, uzun bir süre aradıktan sonra çukurun içinde buldu. Haber alan aile gözyaşlarına boğuldu.

DEFNEDİLDİ

İtfaiye ekipleri tarafından çukurdan çıkarılan İlker Özer'in cenazesi, Burhaniye Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Dün ise Özer'in cenazesi, Koca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Börülce Mahallesi mezarlığına defnedildi. Özer'in ailesi zor anlar yaşandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

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