Batan gemide bir cansız bedene daha ulaşıldı

MARMARA Denizi açıklarında 15 Şubat'ta batan Batuhan A, kısa süre sonra denizin 51 metre derininde bulundu. Yüzlerce ekibin katıldığı çalışmalarda kayıp 6 mürettebat aranmaya başlandı. Önceki gün geminin aşçısı olan Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşıldı ve memleketinde toprağa verildi. Dün batan kuru yük gemisinde bir kişinin daha cansız bedenine SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) komandoları tarafından ulaşıldı.

Zeynep Kılınç'tan sonra gemiden çıkartılan cansız bedenin gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk'a ait olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG-GÜVEN (702) adlı gemi ile bölgeye giderek arama-kurtarma faaliyetlerini yakından takip eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

'BEKLENTİMİZ YÜKSEK'

VALİ Demirtaş, 4 SAS komandosunun bugün dalış gerçekleştirdiğini ve su altındaki çalışmaların geminin makine dairesinde yoğunlaştırıldığını belirtip, "Bugün makine dairesine girebiliriz diye düşünüyorum. Beklentimiz yüksek. Makine dairesinin önüne kadar geldik. Temizleyerek gidiyoruz" dedi.