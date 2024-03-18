Balıkesir Kuzeybatı Çevreyolu açıldı

Balıkesir'de Kuzeybatı Çevreyolu açıldı. Bursa istikametinden gelenlerin şehir içi trafiğine girmeden direkt olarak Edremit yoluna bağlanacağı Kuzeybatı Çevreyolu'nun ilk etabı hizmete alındı. Törene Ulaştırma Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yolun kısa sürede bitirildiğine vurgu yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise, "Bu güzel ülkeyi her alanda küresel bir güç haline getirmek hedefiyle daha çok çalışarak ödeyebiliriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yol medeniyettir, yol gelişmedir' sözünden hareketle ülkemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşımıza daha konforlu bir yaşam sunmak ümidiyle önemli adımlar atıyoruz. Transit trafiğin yoğun olduğu bölgede kesintisiz trafik akışını sağlayan çevre yolu projelerine de devam ediyoruz. Geçen hafta Çanakkale'de Bayramiç Etili çevreyollarını, daha bu sabah da Bolu Güney Çevreyolumuzun açılışını gerçekleştirdik. Şimdi ise Balıkesir'de Kuzeybatı Çevreyolumuzu açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin Marmara ve Ege Denizi'ne açılan yeşil penceresi Balıkesir, ülkemizin sanayi açısından en gelişmiş iki bölgesini birbirine bağlayan konumu ile Güney Marmara'nın önemli merkezleri arasında yer alıyor.

İstanbul ve Avrupa'yı İzmir'e ulaştıran, İstanbul İzmir otoyolu ve devlet yolu güzergahında yer almakta. Aile tarım ve hayvancılığına dayalı sanayisini yeni yatırımlarla büyütmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Balıkesir'in ulaşım ve iletişim altyapısına 113 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu on katından fazla arttırarak, 70 kilometreden 702 kilometreye çıkarttık. İzmir-İstanbul Otoyolu projesiyle Balıkesir'i otoyol konforuyla tanıştırdık. Bursa'ya, İzmir, Manisa'ya, Çanakkale'ye bölünmüş yollar ile bağlandı. Şu anda Balıkesir Dursunbey yolu, Balıkesir Kuzeybatı Çevreyolu, Dursunbey, Harmancık Tavşanlı yolu, Balya, İvrindi yolu, Bandırma Kavşağı gibi 7 milyar 550 milyon lira proje tutarı ile 15 karayolu projesini hayata geçiriyoruz.

Şimdi sizlerle birlikte Kuzeybatı Çevreyolumuzun 147 metre uzunluğundaki üç köprünün de bulunduğu 4,2 kilometrelik kesimini hizmete açacağız. Şehir içerisinde kalan mevcut yol yerine kentin kuzeyinden geçecek bu yol bölgedeki ulaşım stantartlarını önemli ölçüde arttıracak. Hızla artan sanayi tesisi ve limanlara konforlu erişim imkanı da sağlayacağız. Yolun tamamının hizmete sunulmasıyla 13 kilometre katederek geçtiğimiz güzergahı üç kilometre kısaltacağız. Böylece çevreyolumuz ile zamandan 453 milyon lira, akaryakıttan 67 milyon lira olmak üzere yıllık 520 milyon TL tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 5 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sunacağız" dedi.

Tören sonunda kurdele kesimi gerçekleştirildi.