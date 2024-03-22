Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, söz verdiği gibi Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne (BESOB) yeni hizmet binası kazandırıyor.

'BİZİM ALNIMIZ AÇIK'

Temelini attıkları binanın anahtar teslimini de çok kısa bir süre içerisinde yapacaklarını söyleyen Başkan Yılmaz "Bazen belediye başkanı adayları 100 tane proje yapacağım diye çıkıyor. Bazıları bunun 20'sini, 30'unu yapıyor. Biz 100 projeyle çıktık, 1000 proje yaptık" dedi.

Sivil Toplum Kuruluşları, Odalar, dernekler ve esnafların her zaman yanında yer alarak onlara fayda sağlayacak işleri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, söz verdiği gibi Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne (BESOB) en iyi şekilde hizmet verecek tam donanımlı hizmet binasının temelini attı.

Başkan Yılmaz "Allah nasip etti; bunun da temelini attık, sözümüzü yerine getirdik. Bazen belediye başkanı adayları 100 tane proje yapacağım diye çıkıyor. Bazıları bunun 20'sini, 30'unu yapıyor. Biz; 100 projeyle çıktık, 1000 proje yaptık. Desteği hep tam aldık milletimizden Allah'ın izniyle tekrar milletin huzuruna alnımız açık, yaptıklarımız ve projelerimizle çıkıyoruz" dedi.