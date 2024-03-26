Balıkesir’in o ilçesinde yetişiyor! Fiyatı altın ile yarışıyor

Pazarda kuzu göbeği mantarı satan Hatice Karakaya, "Yağmurla birlikte kuzu göbeği çıkmaya başladı. Bizim köyde de pek çok insan bunu topluyor. Kilosu 900 liraya kadar çıktı. Kuzu göbeği bu günlerde pek çok insana geçim kapası oldu" dedi.