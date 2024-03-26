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Haberler Balıkesir Balıkesir'in o ilçesinde yetişiyor! Fiyatı altın ile yarışıyor

Balıkesir'in o ilçesinde yetişiyor! Fiyatı altın ile yarışıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Madra Dağı'nda çıkmaya başlayan kuzu göbeği mantarının kilosu 900 liraya kadar çıktı. Yağmurla birlikte çıkmaya başlayan mantar köyde de pek çok kişiye gelir kapısı oldu.

İHA
Balıkesir’in o ilçesinde yetişiyor! Fiyatı altın ile yarışıyor

Burhaniye ilçesinde, bahar yağışları ile birlikte Madra Dağında çıkmaya başlayan Kuzu Göbeği mantarının kilosu 900 liraya kadar çıktı. Köylere alıcıların geldiğini anlatan Hatice Karakaya, pek çok insanın kuzu göbeği topladığını söyledi.

Balıkesir’in o ilçesinde yetişiyor! Fiyatı altın ile yarışıyor

Bahar yağışlarının düşmesi ile birlikte, Madra dağında çıkan kuzu göbeği mantarı yöredeki köylülere geçim kaynağı oldu. Köylere alıcılar gelirken, bazı vatandaşlarda pazarda kuzu göbeği mantarı satmaya başladı.

Balıkesir’in o ilçesinde yetişiyor! Fiyatı altın ile yarışıyor

Pazarda kuzu göbeği mantarı satan Hatice Karakaya, "Yağmurla birlikte kuzu göbeği çıkmaya başladı. Bizim köyde de pek çok insan bunu topluyor. Kilosu 900 liraya kadar çıktı. Kuzu göbeği bu günlerde pek çok insana geçim kapası oldu" dedi.

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