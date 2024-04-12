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Haberler Balıkesir Cunda Adası bayramda doldu taştı

Cunda Adası bayramda doldu taştı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler Balıkesir'in önemli turizm merkezlerinden Cunda Adası'nın yolunu tuttu. 30 bin aracın giriş yaptığı Ayvalık'ta otellerin doluluk oranları yüzde 80'i buldu.

DHA
Cunda Adası bayramda doldu taştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cunda (Alibey) Adası, 9 günlük bayrak tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Adayı ziyaret etmek isteyen tatilciler araç yoğunluğuna neden olurken, otoparklar doldu.

Türkiye'nin en büyük tabiat parkı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'na sahip, tarihi evlerinin bulunduğu Arnavut kaldırımlı sokakları ile bilinen Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Ayvalık otellerinde doluluk oranı yüzde 80 olurken bayramın ilk iki günü kente yaklaşık 30 bin aracın giriş yaptığı bildirildi. Manzarası, tarihi evleri ve restoranları ile ünlü Cunda Adası ilçeye gelen tatilcilerin en çok tercih ettiği noktalardan biri oldu. Ayvalık'tan Cunda Adası yönüne oluşan araç trafiği, büyükşehirlerdeki manzaraları hatırlattı. Otoparklar ve yol kenarları park eden araçlarla doldu.

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