Belediyenin aracını çalan çocuklar İzmir’de yakalandı

Balıkesir'de belediyeye ait olduğu belirlenen resmi plakalı kamyonet, Ö.S.D. (16) ve H.C.S. (13) tarafından çalındı. Çalıntı kamyonetle yaklaşık 180 kilometre yol yapan iki çocuk 10 Nisan Çarşamba günü İzmir'e geldi. Polis ekipleri, kamyonetin İzmir'de olduğu bilgisine ulaştıktan sonra aracı bulmak için çalışma başlattı.

Kentteki çeşitli kameraların incelenmesinin ardından, çalıntı kamyonet polis ekipleri tarafından durduruldu. Şüpheli iki çocuk gözaltına alınarak Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.C.S. (13), ailesine teslim edildi. Aracı kullandığı tespit edilen Ö.S.D. (16) ise çocuk esirgeme kurumuna gönderildi.