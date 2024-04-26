Kadavra köpekleri Berzeg’in izini arıyor

Balıkesir Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te yürüyüş yapmak için köpeği ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için çalışma başlatılmıştı. Ekipler, günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak bir ize rastlayamamıştı. 23 Nisan 2024'te Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki alanda, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik, kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı. Kemik parçalarının Berzeg'e ait olma ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler, bölgede başka izler bulabilmek için arama çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi. Armutlu Mahallesi Fındıklıderesi mevkii ile Turplu ve Gelgeç Mahallesi'nde arama çalışmalarını sürdüren ekipler tarafından iz bulma ve kadavra köpekleri ile ormanlık alan didik didik arandığı bilgisini paylaştı. Çalışmalarda son olarak Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları bulunurken detaylı inceleme için kemik parçalarının ve diğer materyallerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

KIZININ DNA'SI ÇÖZECEK

Dere yatağında bulunan kemiklerden alınan DNA örnekleri, ünlü Ekonomist Korhan Berzeg'in İngiltere'de yaşadığı öğrenilen kızı Nisa Berzeg'ten alınacak DNA örnekleri ile karşılaştırılacak. Dün öğle saatlerinde Türkiye'ye gelen Nisa Berzeg, DNA eşleşmesi için kan örnekleri verdi. Öte yandan Berzeg'in diğer kızı Sibel Berzeg'in de Amerika'da yaşadığı ve haberi alır almaz Türkiye'ye gelmek için yola çıktığı öğrenildi.