Korhan Berzeg’in ölüm nedeni ne? O ihtimal üzerinde duruluyor

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Berzeg'in kaybolmasından 312 gün sonra, 23 Nisan'da saat 13.30 sıralarında, Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay tarafından, Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Olay yeri incelemesinde, paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu. Cumhuriyet savcısı ile jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından, kemik parçaları ile kıyafet ve malzemeler incelenmek üzere alındı.

KAYBOLDUKTAN 316 GÜN SONRA ÖLDÜĞÜ KESİNLEŞTİ

Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, kızı Nisa Berzeg'ten alınan kan örneğiyle eşleştirilmek üzere, DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Yapılan analizde, kemik parçaları ile kan örneğinin DNA'sının eşleştiği ve kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu açıklandı.

Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş, DHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, Korhan Berzeg'in kesin ölüm nedeninin adli tıpta yapılacak incelemenin ardından belli olacağını, bu incelemenin ise 2-3 hafta sürebileceğini belirtti. Kemiklerin Korhan Berzeg'in doğduğu Armutlu Mahallesi'nde toprağa verilmesinin düşünüldüğünü söyleyen Akkaş, "Kemikler ancak adli tıptaki çalışmaların sonrasında toprağa verilebilecek" dedi.