Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti?

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'in kıyafet ve kemik parçaları ile banka ve kredi kartlarının bulunduğu bölgede Berzeg'e ait olduğu düşünülen kafatasının çene kısmı ile 3 kemik daha bulundu.

Bölgenin yoğun bitki örtüsüyle kaplı olması nedeniyle çalışmaların 6. gününde tırmıklarla arama yapan ekipler, dün Berzeg'e ait olduğu düşünülen kafatasının çene kısmı ile 3 parça kemik buldu. Kemiklerin diğer bulunanlarla bağlantısının olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

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