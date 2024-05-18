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Haberler Balıkesir Motokuryenin katilinden kan donduran açıklama: "Beni tersleyince bıçakladım"

Motokuryenin katilinden kan donduran açıklama: "Beni tersleyince bıçakladım"

HABER MERKEZİ
Motokuryenin katilinden kan donduran açıklama: Beni tersleyince bıçakladım

Balıkesir'de, zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı (20) bıçaklayıp öldüren E.Ö.'nün (17) ifadesi ortaya çıktı. E.Ö.'nün, "Babamın eski eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenildi. Akman'ın, E.Ö.'nün bahsettiği Dönmez'e değil, başka bir daireye sipariş getirdiği ortaya çıktı. E.Ö'nün tutuklanmasının ardından onu tahrik ettiği ve azmettirdiği öne sürülen, başka bir suçtan cezaevinde bulunan Orhan Ö.'nün ifadesi alındı. Orhan Ö. hakkında Akman'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada da tutuklama kararı verildi.

"BİR SUÇUMUZ YOK"

Akman'ın pizza getirdiği dairenin alt katında Orhan Ö.'nün eski eşi Sultan D.'nin evinin bulunduğu, Akman'ın binadan çıktığını gören E.Ö'nün ona nereden geldiğini sorduğunu, ardından bıçakladığı öğrenildi. Sultan D. açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Çıktığımızda Ata yerdeydi, nefesini kontrol ettim. İnsanlar bir şeyler yazmış çizmiş ama gerçekten benim ve ailemin hiçbir suçu günahı yok."

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