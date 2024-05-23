Manyas’ta unutulmaya yüz tutmuş Orta Asya gelenekleri tanıtıldı

Projeyi yürüten Manyas Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Zeynep Tuna, Türk kültürünün nereden geldiğini, Türk kültürünün nasıl oluştuğunu, Türk hakanlarının otağlardan bu dünyayı nasıl yönettiğini öğrencilere ve gelen misafirlere çeşitli faaliyetlerle anlatıldığını, Tarih derslerinde İlk Türk Devletleri konusu işlenirken öğrencilere geçmişimizin nereden geldiğini sadece binalardan ibaret olmadığını anlatırken öğrencinin zihninde oluşturduğu Orta Asya kavramını görerek zihninde canlanmasını istediklerini söyledi. Türk dilinin bilinen ilk yazılı kaynakları olması nedeniyle dilimizin tarihi ve gelişimi açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Orhun Abideleri'ni okulun bahçesine yaparak abideleri öğrencilere tanıttıklarını belirten Tuna "Okulumuzun bahçesinde on altı Türk Devleti bayrağını sergiledik. Ata sporumuz olan okçulukla ilgili gösteri düzenledik. Sözlü kültür ürünlerinin uzun süre halk hafızasında yaşamasını sağlayan ezgidir diyerek Orta Asya Müziklerinin yer aldığı TÜMATA Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu tarafından ''Türk Birliği Konseri'' gerçekleştirildi."

Zamanı yönetmek için ilk olarak hangi takvimi kullandıklarını görsel olarak sergilediklerini Konargöçer yaşam tarzının Orta Asya Kültürüne etkisini anlatmak üzere dokuma tezgâhı kurulduğunu, demirciliğin önemli olduğu bozkır kültüründe demiri örsün üstüne koyarak çekiçle dövme geleneğinin sergilendiğini Orta Asya Türk Kültüründe çok önem verilen aile kurumunun oluşturulmasındaki ilk aşama olan ''Saçı Geleneği'' öğrenciler tarafından temsilen oynandığını belirtti.

Kaplan sözlerine "Ayrıca Orta Asya'da yer alan yemek kültürünün tanıtılması ile öğrencilerimiz ve misafirlerimiz hangi yemekleri hala günümüzde mutfaklarımızda yer aldığını karşılaştırma fırsatı da yakalamış oldu. Ayrıca Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün '' Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır '' sözüyle hareket ettiklerini dile getirdi. Manyas Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hayriye Başaran , Manyas Anadolu Lisesi olarak, gelişen teknoloji ile birlikte sınırları aşmanın çok kolay olduğu, bireylerin dünya vatandaşı olma yolunda hızla ilerlediği bu çağda, gençlerin köklerinden uzaklaştığı, kültürel savrulmaların çok fazla olduğu, kök kimliklerinin yok olduğunu görmekte olduklarını öğrencilere ,gençlere Orta Asya geleneklerini, yaşam tarzlarını örneklendirerek tarihlerine sahip çıkmaları gerektiğini vurgulamaya çalıştıklarını belirtti. Etkinliğe ilçe Kaymakam Vek. Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, Belediye Başkanı Ahmet Duru, vatandaşlar ve öğrenciler katıldılar.