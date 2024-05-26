Karısını katleden sanığa müebbet

BALIKESİR'İN Bigadiç ilçesine bağlı Çekirdekli mahallesinde yaşayan Saygın Altınöz, kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Havva Altınöz'e 2022'de boşanma davası açtı. Havva Altınöz de Saygın Altınöz hakkında koruma kararı aldırıp, evini değiştirdi. Bu süreçte Saygın Altınöz, kendi annesi ile kardeşini tehdit ve darbettiği iddiasıyla 3 Ocak'ta gözaltına alınıp, tutuklandı.

28 Mart'ta tahliye olan Altınöz iddiaya göre eşinin evini buldu ve başından vurarak yaraladı. Saygın Altınöz hakkında 'Eşi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sürerken hastanede tedavi gören Havva Altınöz, 16 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Savcılık, Saygın Altınöz hakkında 'Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan ek iddianame verdi. Altınöz için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.