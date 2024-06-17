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Haberler Balıkesir Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

AA
Balıkesir’de orman yangını

İlçeye bağlı kırsal Çağış Mahallesi yakınındaki anızda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ağaçlandırma sahasına da sıçrayan yangında 3 uçak, 4 helikopter, 3 dozer, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 6 hizmet aracı ve 200 personel ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 5 araç, DSİ'den bir eskavatör, 3 TOMA, 12 AFAD personeli ile çalışma yapıldı.

Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

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