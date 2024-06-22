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Haberler Balıkesir Cesedi günlerce otel odasında kalmış!

Cesedi günlerce otel odasında kalmış!

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir yıldır otelde kalan 51 yaşındaki Kamil Özkan'ın kaldığı odadan kçtü kokular gelmesi üzerine ekip çağırıldıç Yatakta ölü bulunan Özkan'ın birkaç gün önce vefat ettiği belirlendi.

İHA
Cesedi günlerce otel odasında kalmış!

Balıkesir'de bir otelde yaklaşık 1 senedir ikamet eden işçi Kamil Özkan (51) odasında ölü bulundu. Şahsın kaldığı odadan yayılan kötü kokular üzerine, işletme sahibi tarafından 112 aranarak bilgi verildi.

Otele gelen ekipler, Özkan'ın kaldığı odaya girdi. Ekipler, otel adasındaki yatakta Özkan'a ait cansız bedenle karşılaştı. İlk incelemelerde şahsın birkaç gün önce vefat ettiği belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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