Ayvalık’ta polis 7 düzensiz göçmen ve 2 organizatörü kıskıvrak yakaladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 7 düzensiz göçmen ve bu göçmenlere para karşılığı organizatörlük yapan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler takibe aldıkları bir araçta yaptıkları operasyonda 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Araç içerisinde yapılan aramada 1 deniz motoru,1 lastik bot, 4 adet pompa, 1 galon benzin, 3 Adet lastik şambrel ve 1 adet can yeleği de ele geçirildi. Göçmenlerin içinde bulunduğu panelvan araç yediemin otoparkına çekilirken, olayla ilgili 2 organizatör de gözaltına alındı.