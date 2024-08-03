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Haberler Balıkesir

200 milyonda 1 görülen mavi ıstakoz Ayvalık'ta görüntülendi

Balıkesir'in gözde tatil merkezlerinden olan Ayvalık'ta 200 milyonda bir görülen mavi ıstakoz görüntülendi. Su altı kamerasıyla görüntülenen mavi ıstakoz takıldığı hayalet ağdan da kurtarıldı.

DHA
200 milyonda 1 görülen mavi ıstakoz Ayvalık’ta görüntülendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, dünya genelinde 200 milyonda 1 görülen mavi ıstakoz görüntülendi. Mavi ıstakoz, takıldığı hayalet ağdan dalgıç Nedim Kartal tarafından kurtarıldı.

Su Ürünleri Mühendisi ve profesyonel dalgıç Nedim Kartal, dün, dalış eğitimi vermek için bir grupla Ayvalık'ta denize açıldı. Açıkta dalış yaptıkları sırada Kartal, hayalet ağa takılmış olan bir mavi ıstakoz olduğunu fark etti. Kartal, dünya genelinde 200 milyonda 1 görülen mavi ıstakozu su altı kamerasıyla görüntüledikten sonra takıldığı ağdan kurtardı. Kartal, kurtardığı mavi ıstakozu daha sonra bölgedeki ismini gizli tuttuğu bir adanın yakınında doğal ortamına bıraktı.

Kartal, kurtardığı mavi ıstakozun ender görülen bir tür olduğuna dikkati çekip, "Renk mutasyonu bu farklı bir tür değil. Buradaki önemli nokta ise hayalet ağdan çıkması. Denize çöp olarak atılmış ya da bir balıkçının attığı ağdan kopmuş bir parçaya takılmış. Ölmek üzereydi. Belki biraz daha o şekilde kalsaydı, ölecekti. Onu ağdan kurtarıp yaşamına devam edebileceği güvenli bir ortama bıraktık. Ortaya çıkan istatistikler net, çok nadir görülen renk mutasyonu bu. Albinizm gibi milyonlarca insanın içinde tek bir insan kirpiklerinden saçlarına kadar her yeri bembeyaz olur ya ıstakozda da böyle bir olay bu. Evet başkaları da görmüş olabilir ama milyarlarca ya da milyonlarcası içinde çok nadir görülen bireyler bunlar. Ayvalık'ta görülmüş olması da Ayvalık'ın sualtı çeşitliliği açısından, sualtı renkleri için güzel bir tesadüf" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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