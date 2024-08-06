Balıkesir’de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyon: 24 gözaltı

Jandarma'nın sorumluluk alanı içinde bulunan Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Karesi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde meydana gelen 21 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 24 şüpheliye dönük operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonda 24 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturcu, 2 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 15 bin TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.