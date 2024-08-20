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Haberler Balıkesir

Gençlerin eğlencesi facia ile son buldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 5 gencin gece eğlencesi kaza ile noktalandı. Dönüş yolunda takla atan otomobilde bulunan 18 yaşındaki Ceyda Çil hayatını kaybederken, 4 genç de yaralandı

SUAT SALGIN
Gençlerin eğlencesi facia ile son buldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan eğlence mekanından çıkan 5 arkadaşın içinde bulunduğu 10 AGE 577 plakalı otomobil, önceki gün saat 06.00 sıralarında Altınoluk Antandros kazı alanı mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza yerine polis, jandarma, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yolda ters dönen otomobilde bulunan sürücü Fatih T. ile 4 arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

Kazada, Ceyda Çil (18) hayatını kaybederken, sürücü Fatih T. (22) ile Hazal Ö. (18), Sude T. (22) ve Yiğit İ. (20) yaralandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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