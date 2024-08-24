  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir

Cesedi çocuk odasındaki koltukta bulundu

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Sunullah mahallesindeki oturan 41 yaşında Fatma Çelik evinde ailesi tarafından ölü olarak bulundu. Kadınının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için incelem başlatıldı.

İHA
Cesedi çocuk odasındaki koltukta bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Sunullah Mahallesi 20031 sokakta sabah erken saatlerinde Fatma Çelik (41) aile bireyleri tarafından odasında ölü olarak bulundu. İhbar üzerine eve 112 Acil Sağlık Ekipleri ve Polis Ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrasıda ikamet ettiği evin çocuk odasında tekli koltukta sırt üstü yatar bir vaziyette Fatma Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ineleme ekipleri ve savcılığın yaptığı incelemeler sonrasında Fatma Çelik'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA