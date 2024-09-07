Altıeylül Belediye Başkanı’ndan skandal karar! Verimli ovaları imara açıyor

CHP'li başkan Hakan Şehirli ve CHP'li meclis üyeleri, Balıkesir'de 1'nci sınıf sulanabilir tarım arazisi vasfı taşıyan yaklaşık 30 dönümlük tarlanın özel sağlık alanına dönüştürülerek imara açılması için karar aldı. Skandal karar ile birlikte Balıkesir ovasındaki tarım arazilerinin yok edilmesinin de önü açıldı.

Balıkesir'de lojistik ve imar işleriyle uğraşan bir iş insanının geçen yıl satın aldığı Altıeylül ilçesi Ayşebacı Mahallesindeki 30 dönümlük tarla ile ilgili skandal bir karar alındı. Bir yıl önce tarla olarak satın aldığı 182 Ada 25 No'lu parselin "özel sağlık alanı" ilan edilmesi için Altıeylül Belediyesine başvuran iş insanının talebi, geçtiğimiz Ağustos ayı Meclis toplantısında gündeme getirildi.

Meclis, söz konusu tarlanın, "Kamu yararı yoktur" ve "Altıeylül ilçesinde zaten özel sağlık alanı mevcuttur" gerekçeleriyle verimli arazinin özel sağlık alanına çevrilmesine onay vermedi. Bu karardan sadece bir ay sonra ise, CHP'li Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve CHP'li Meclis üyeleri tarafından skandal bir karara imza atıldı.

1 AY SONRA KARAR DEĞİŞTİ

Ağustos ayında hazırlanan komisyon raporlarında, "İlçe sınırları içerisinde Özel Sağlık Alanı mevcuttur ve Kamu yararı yoktur" denilerek reddedilen iş insanının talebi, Eylül Ayı Meclis toplantısında yeniden gündeme alındı. Aradan sadece 1 ay geçmesine ve şartlarda herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen karar, bu kez tam tersi yönde çıktı.

CHP'li Başkan Hakan Şehirli ve CHP'li Meclis üyeleri, "Halihazırda kullanılmak üzere özel sağlık alanı bulunmadığından ve istihdam yaratacağından dolayı oy birliği ile uygun bulunmuştur" denilerek kararı kabul etti. Bir ayda değişen skandal karar sonrası bölgedeki 1'nci sınıf tarım arazilerinin imara açılması yönünde emsal bir karara da imza atılmış oldu. Karar, Tarım il müdürlüğüne onaya gidecek. Tarım İl Müdürlüğü arazinin imara açılıp, açılmayacağına karar verecek.

"ÇOK KIYMETLİ TARIM ARAZİSİ" RAPORU VAR

Karar sonrası imara açılan tarla ile ilgili, Toprak Koruma Kurulunun, "Çok kıymetli tarım arazisi raporu" olduğu ortaya çıktı. Kurul, 29.12.2023 tarihinde verdiği kararda, "Talep konusu parsel konumunun, taban eğiminin hafif eğimli, toprak derinliğinin derin olması, yöre ortalamasının üzerinde verim alınması ve Balıkesir Ardıçtepe Barajı Gökçeyazı Sulama sağası içinde bulunması nedeniyle "Sulu Mutlak Tarım Arazisi özelliği taşımaktadır" diyerek, imara açılan tarla ile ilgili "Çok kıymetli tarım arazisi" raporu verdiği ortaya çıktı.

AK PARTİLİ İSİMDEN SERT TEPKİ "NE OLDU DA BİR AYDA KARAR DEĞİŞTİ"

Alınan karara sert tepki gösteren AK Partili Meclis üyesi Avukat Birol Şahin, bu kararla birlikte devasa boyutta bir imar rantı sağlandığını belirterek, "CHP rant uğruna tarım arazilerini kurban ediyor. 1/100.000'lik Plan dışında kalan 1'nci Sınıf Sulanabilir Tarla vasfındaki arazileri imara açarak Balıkesir Ovasının katliam uygulaması kabul edilemez. Bir ay önce reddedilen karar neden değişti, bir ay içinde ne gibi ilişkiler kuruldu? Oysa İlçe sınırları içinde Gaziosmanpaşa mahallesinde Özel Sağlık Alanı var. İmar kanununa göre "Parsel Bazlı Mevzi İmar Planı" mümkün değil. Burada bir parsel imar yaparak yasa ihlal ediliyor. Keza Özel Sağlık Alanı neticede bir ticarethanedir, bir ticarethane için "Kamu Yararı Kararı" verilemez" dedi.