Maden firmasının talebi köylüyü çileden çıkardı

Balıkesir'in Bandırma'ya bağlı Yeşilçomlu Kırsal Mahallesi'nde faaliyet yürüten beton firması, taş ocağının kullanım alanını genişletmek için talepte bulununca, mahallelinin tepkisini çekti. Firma tarafından köy halkına yapılan proje bilgilendirme toplantısında çeşitli STK'lar da yer aldı.

"HER ANLAMDA ZARARLI"

Talep edilen alanın konut alanlarına yakın bir konumda ve aynı zamanda da mera arazisi olması tepkilerin odağına yerleşirken, mevcut taş ocağının dahi büyük zararlara yol açtığı ifade edildi.

Mahalle sakinleri, kavunuyla ünlü Yeşilçomlu'da aynı zamanda zeytincilik ve hayvancılık faaliyetlerini de yürüttüklerini dile getirerek beton firmasının genişleme talebini reddetti. Bölgedeki mevcut tarım ve hayvancılığın gördüğü zararların yanı sıra, mahalle sakinleri tarafından patlatılan dinamitler nedeniyle konutlarda da hasar oluştuğu ileri sürüldü. Türkiye Ziraatçılar Derneği Balıkesir İl Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Burak Uğur, "Büyüyecek olan işletmenin devamlılığını istemiyoruz. Bu tarımsal anlamda ciddi zararlara neden olacak ve aynı zamanda da mahsuldeki kalitenin düşmesine neden olacak. Biz ilgili işletmenin büyümesine karşıyız" dedi.