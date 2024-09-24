DİSK’in otelinde taciz girişimi

DİSK işyeri temsilcisi B.K, iş arkadaşı tarafından taciz edildiğini öne sürdü. Olay geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de yaşandı. Urla Belediyesi'nde görev yapan muhasebe servisinde görevli ve DİSK işyeri temsilcisi genç kadın B.K., aynı belediyede Fen İşleri'nde görev yapan ve birlikte eğitime gittiği iki çocuk babası B.O'nun tacizine uğradı. B.K, eğitim almak için aralarında B.O.'nun da bulunduğu 4 kişi ile birlikte Burhaniye Ören'de bulunan DİSK Dinlenme Tesislerine eğitim semineri için geldi. Seminerin son günü ise korkunç bir taciz skandalı yaşandı.

SENDİKA TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİ

Arkadaşları ile birlikte dönüş yapacakları akşam odasında dinlenmeye çekilen B.K., iddiaya göre, odasının balkon demirinden saat 02.00' de tırmanıp içeri giren B.O. tarafından saldırıya uğradı. B.O, B.K'yi öpmek istedi. B.K, bağırışlar üzerine otel görevlisinin odaya gelmesi ile kurtuldu. Genç kadın, apar topar döndüğü Urla'da, soluğu avukatı ile birlikte savcılıkta aldı.

Genç kadının şikayet etmesi engellenmek istediği ileri sürülürken, telefonla konuştuğumuz taciz mağduru B.K. "Şikayetimden vazgeçmem" dedi.

Öte yandan İzmir'de yapılan bir miting için kente gelen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun, "Yanındayım" diye konuştuğu ancak hiçbir şey yapmadığı ve şikayetine rağmen hala B.O'nun işine devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, belediye ve DİSK yönetiminin alacağı tedbir

ve önlemler merak ediliyor.