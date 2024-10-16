Balıkesir’de motosiklet kazası: Duvara çarpan sürücü vefat etti

Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınırken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Umut Aşkınoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Yalçın Kurt ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın Kurt, burada yapılan müdahalenin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.