6 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı

BALIKESİR Bandırma'dan önceki gün yola çıkan Nurhan Hazer (60) idaresindeki Akhisar Seyahat firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yaklaşık 70 metre sürüklenip şarampole devrilmişti. Aksaray- Ankara Karayolu Acıpınar mevkiinde meydana gelen kazada 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 34 kişi de yaralandı. Kaza yerinde gazetecilerin sorusunu yanıtlayarak, "Sabah güneşi gözümü aldı, hafif değdi bariyerlere. Kurtarayım derken şarampole uçtuk" diyen tur otobüsü şoförü Nurhan Hazer emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.