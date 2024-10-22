Balıkesir’de sofraların vazgeçilmezi yeşil zeytin satışa çıktı! Yeşil zeytinin lezzetini artırmanın püf noktası nedir?

Bandırma'da evleri ve işletmelerde sofraların vazgeçilmez lezzeti olan kırma zeytin mesaisi başladı. 1985 yılından beri Bandırma'da esnaflık yapan Ali Baltalı, bu sezon zeytin satışıyla ilgili önemli bir yenilik sundu.

Kendi işletmesinde satışa sunduğu yeşil zeytinleri, müşterilerin talebine göre kırma veya çizme olarak hazırlıyor, böylece vatandaşları zahmetten kurtarıyor.

Özellikle yeni aldığı makine ile satışlarını iki kat artıran Baltalı, zeytin işlemede hız ve kolaylık sağlıyor. Baltalı, "Bu yıl zeytin hasadında olumlu bir tablo var. Geçen yıl yaşanan kuraklık, Güney Marmara Bölgesi'nde kalite ve rekolte kaybına yol açarken, bu sezon hava şartlarının zeytin ağaçlarının çiçeklenme dönemine uygun gitmesi çiftçiyi umutlandırdı. Rekolte artışıyla birlikte bahçelerden toplanan yeşil zeytinler, işletmelerde kırma ve çizme işlemlerine tabi tutuluyor. Şu an yeşil zeytinin kilosu 60-70 TL arasında değişiyor" dedi.