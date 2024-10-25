Kayıp balıkçının cesedi Midilli’de kıyıya vurdu

5 Ekim günü saat 12.00 sıralarında Aliağa'dan Ayvalık'a teknesiyle gelmeye çalışırken Altınova açıklarında kaybolan balıkçı Kadir Kalanoğlu ile yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Midilli Adası'nda kıyıya bir ceset vurdu. Kalanoğlu'nun ailesine ulaşan yetkililer, fotoğrafları inceletti. İlk belirlemelere göre saat ve kolyenin Kalanoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Midilli'de bir hastanenin morguna kaldırılan ceset üzerinde yapılacak DNA testi sonucuna göre söz konusu cesedin Kadir Kalanoğlu'na ait olup olmadığının kesinleşmesi bekleniyor.