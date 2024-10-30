Hale gelen kamyondaki mor karnabahar ilgi çekti

Bandırma Meyve Sebze Hali esnafı, Bursa'nın Karacabey ilçesinden gelen sebze kamyonundaki karnabaharlardan birinin mor renkte olduğunu gördü. Dikkat çeken karnabaharın, güneşe maruz kaldığında antosiyanin üretip, mor rengi aldığı ve besin değeri açısından da zengin olduğu belirtildi.

Hal çalışanlarından Mert Erenler, ilk kez bu renk bir karnabahar gördüğünü söyleyerek, "Yaklaşık 7 yıldır Bandırma Meyve Sebze Hali'nde çalışıyorum. Genelde karnabaharlar hasat yerinden kamyonla alınır, hale getirilir ve esnafımıza sunulur. Ancak Karacabey'den gelen kamyonda, 1 adet mor karnabahar gördüm. İlk başta gözlerime inanamadım. Çevremdeki arkadaşlara gösterdiğimde herkesin ilgisini çekti. Pek çoğumuz bu yaşımıza kadar böyle bir karnabahar görmemiştik" dedi.