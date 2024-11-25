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Haberler Balıkesir Balıkesir'de mermer ocağında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'de mermer ocağında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'de Marmara Adası'nda bulunan bir mermer ocağında akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti. Heyelan anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

AA
Balıkesir’de mermer ocağında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan ikinci kişinin cesedi bulunduğu yerden çıkartıldı.

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan Ahmet Özmen'in ardından Mustafa Dak'ın da cansız bedenine ulaşıldı.

Balıkesir’de mermer ocağında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti

Blok mermerlerin altında kalan Dak'ın cenazesine ulaşan ekipler, iş makinelerinin de yardımıyla cesedi bulunduğu yerden çıkarttı.
Mustafa Dak'ın cenazesi, Marmara Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ekipler, toprak kaymasının nedenine ilişkin çalışmasını sürdürüyor.

Balıkesir’de mermer ocağında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında 24 Kasım'da toprak kayması meydana gelmiş, işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte inen mermer bloklarının altında kalmıştı. AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

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