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Haberler Balıkesir Önce çaldılar sonra 1 milyon TL karşılığında tehdit ettiler

Önce çaldılar sonra 1 milyon TL karşılığında tehdit ettiler

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, bir otomobili çalan şüpheliler, olaydan 1 gün sonra aracın sahibini arayarak, 1 milyon lira karşılığında otomobili parçalamadan teslim edebileceklerini söyledi. Şüphelilere 1 milyon TL'yi teslim edip, aracını geri alan, otomobil sahibinin suç duyurusu üzerine, yakalanan 4 şüpheliden 1'ini tutukladı.

DHA
Önce çaldılar sonra 1 milyon TL karşılığında tehdit ettiler

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, çaldıkları otomobili parçalamakla tehdit ederek sahibinden 1 milyon TL alan ve yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Önce çaldılar sonra 1 milyon TL karşılığında tehdit ettiler

Erdek ilçesinde 10 Ağustos'ta bir otomobili çalan şüpheliler, iddiaya göre, olaydan 1 gün sonra aracın sahibini arayarak, 1 milyon lira karşılığında otomobili parçalamadan kendisine teslim edebileceklerini söyledi.

Önce çaldılar sonra 1 milyon TL karşılığında tehdit ettiler

Bunun üzerine otomobil sahibi Bursa'ya gelerek, şüphelilere 1 milyon TL'yi elden teslim edip, aracını geri aldı. Otomobil sahibinin suç duyurucu üzerine, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlenip, operasyon düzenledi.

Önce çaldılar sonra 1 milyon TL karşılığında tehdit ettiler

Bursa ve Gaziantep'te toplam 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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